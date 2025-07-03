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        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmayacak

        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaması kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:16 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:16
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        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmayacak
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        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaması kararı alındı.

        Vali Recep Soytürk başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı yapıldı.

        Toplantıda yaz mevsimi olması dolayısıyla içme ve kullanma suyu tüketiminin artması, yağışların azalması sonucu baraj ve göletlerde su seviyesinin azalması sebebiyle yaşanan su sıkıntısı ele alındı.

        Suyun daha verimli kullanılmasını amacıyla kentte 2025 yılında yapılan ve yapılacak çalışmalar görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yazır Göleti'nden 200 bin metre küp suyun içme ve kullanma suyu olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) hatlarına verilmesi kararı alındı.

        TESKİ tarafından içme suyu hattı altyapılarının yenilenmesi ve kayıp kaçak oranının azaltılması, peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanımına izin verilmemesi, ikinci ürün ekilişlerine izin verilmemesi ve kontrol ve denetimlerin sulama kooperatifi ve DSİ tarafından takip edilmesi kararlaştırıldı.

        Hedef kitlelere yönelik olarak kuraklık, su tasarrufu, su verimliliği konularında bilgilendirme ve en az birer eğitim çalışması yapılması kararı alındı.

        Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kuraklıkla uzun yılları kapsayacak şekilde mücadele yapılabilmesi için tarım dışı alanlarda da ağaçlandırma çalışmalarının hızlandırılmasına karar verildi.

        Toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar ve Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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