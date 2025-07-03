Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmayacak

Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaması kararı alındı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı yapıldı.

Toplantıda yaz mevsimi olması dolayısıyla içme ve kullanma suyu tüketiminin artması, yağışların azalması sonucu baraj ve göletlerde su seviyesinin azalması sebebiyle yaşanan su sıkıntısı ele alındı.

Suyun daha verimli kullanılmasını amacıyla kentte 2025 yılında yapılan ve yapılacak çalışmalar görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yazır Göleti'nden 200 bin metre küp suyun içme ve kullanma suyu olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) hatlarına verilmesi kararı alındı.

TESKİ tarafından içme suyu hattı altyapılarının yenilenmesi ve kayıp kaçak oranının azaltılması, peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanımına izin verilmemesi, ikinci ürün ekilişlerine izin verilmemesi ve kontrol ve denetimlerin sulama kooperatifi ve DSİ tarafından takip edilmesi kararlaştırıldı.