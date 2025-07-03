Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Agave bitkisi çiçek açtı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan Agave bitkisi çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Agave bitkisi çiçek açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan Agave bitkisi çiçek açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde Birdal, 32 yıl önce Marmaris'ten alıp getirdiği "sabır otu" olarak da bilinen bitkiyi evinin bahçesine dikti.

        Boyu yaklaşık 10 metreyi bulan Agave bitkisi ilk defa çiçek açtı. Bazı vatandaşlar bitkiyle fotoğraf çektirdi.

        Mevlüde Birdal, AA muhabirine, 32 yıl önce bahçesine diktiği bitkinin çiçek açmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

        Marmaris'e balayına gittiklerinde bir otelin bahçesinde çiçeği görüp Şarköy'e getirip diktiğini ifade eden Birdal, "Yazlığa geldiğimizde bitkiyi uzun sopa şeklinde uzadığını görünce direk sandım. Sonradan fark ettim. Çocuklarıma haber verdim ve çok mutlu oldular evimizin bahçesinde böyle güzel ve değerli bir bitki olduğu ve çiçek açtığını gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Göleti'nde balıklar telef oldu
        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Göleti'nde balıklar telef oldu
        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaya...
        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaya...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 8 katlı apartman çatısında yangın
        Tekirdağ'da 8 katlı apartman çatısında yangın
        Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da dokuz katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü