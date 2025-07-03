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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:32
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Nusratiye Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        - Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri V. Y. ve F. T'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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