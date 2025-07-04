Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüphelinin üzerinden uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, Kümeevler mevkiinde yaptığı kontrolde metruk bina içerisinde bulunan E.D'yi yakaladı.

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