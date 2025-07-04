Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde metruk binada uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:44 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ınÇerkezköy ilçesinde metruk binada uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bireysel silahlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Kümeevler mevkiinde yaptığı kontrolde metruk bina içerisinde bulunan E.D'yi yakaladı.

        Şüphelinin üzerinden uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.D, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 31 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 31 bin makaron ele geçirildi
        Polisten uyuşturucu kaçakçılığı tatbikatı
        Polisten uyuşturucu kaçakçılığı tatbikatı