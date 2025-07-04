Tekirdağ'da "enerji timleri" yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektrik sağlıyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", yüksek sıcaklıklarda kesintisiz enerji sağlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, aşırı sıcaklarda da özveriyle çalışma yapıyor.

Ekipler, artan sıcaklıklar ve klima kullanımıyla yükselen tüketimlere karşısında kesinti olmaması ve elektrik talebini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, gazetecilere, ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Kentte yaz aylarında elektrik tüketiminin arttığını belirten Can, "Trakya'da kaliteli enerji vermenin sorumluluğunun farkındayız. Ülkemizde ve bölgemizde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasından dolayı şebekelerde bazı riskler de oluşmaktadır. Bunlara sürekli önlem alarak ilerliyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Hatlarımızı takip eden İHA'larımız var. Devamında jeneratörlerimiz, kablo tesis araçlarımız, ekipmanlarımızla düzenli olarak şebeke takibindeyiz." dedi.