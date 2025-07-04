Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "enerji timleri" yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektrik sağlıyor

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", yüksek sıcaklıklarda kesintisiz enerji sağlamak için yoğun çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "enerji timleri" yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektrik sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", yüksek sıcaklıklarda kesintisiz enerji sağlamak için yoğun çaba gösteriyor.

        Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, aşırı sıcaklarda da özveriyle çalışma yapıyor.

        Ekipler, artan sıcaklıklar ve klima kullanımıyla yükselen tüketimlere karşısında kesinti olmaması ve elektrik talebini karşılamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, gazetecilere, ekiplerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

        Kentte yaz aylarında elektrik tüketiminin arttığını belirten Can, "Trakya'da kaliteli enerji vermenin sorumluluğunun farkındayız. Ülkemizde ve bölgemizde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasından dolayı şebekelerde bazı riskler de oluşmaktadır. Bunlara sürekli önlem alarak ilerliyoruz. Kontrollerimizi yapıyoruz. Hatlarımızı takip eden İHA'larımız var. Devamında jeneratörlerimiz, kablo tesis araçlarımız, ekipmanlarımızla düzenli olarak şebeke takibindeyiz." dedi.

        Can, arıza olmadan önce müdahale edip planlı kesintiyle bakım yapmaya çalışarak insanları mağdur etmemeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Tecrübeli kadroyla idari koordinasyonun başarısıyla kaliteli enerji vermeye çalıştıklarını aktaran Can, "En ufak sorunda vatandaşların ihbar etmesini bekliyoruz. Biz şebekeyi her zaman izliyoruz ama kişilerin bildirimleri de bizim için çok değerli. Düzenli bakımlarımız var ama yaza özel daha kapsamlı bakımlarımız oluyor. Termal özellikli İHA'larımız var. Gelen bulgulara karşı hemen onarımlar başlıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gen...
        Tekirdağ'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren, 3 yakınını yaralayan gen...
        Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı drone destekli denetim
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa