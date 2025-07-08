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        Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 yıl önce tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:05
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        Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 7 yıl önce tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Sarılar Mahallesi 8 Temmuz Anıtı'nda bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kazada aile yakınlarını kaybeden vatandaşlar, rayların üzerine ölen yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu pankart ve karanfiller bıraktı.

        Törende konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bir daha aynı acıların yaşanmamasını temenni etti.

        Her alanda sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini aktaran Sarıkurt, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine sabır diledi.

        Törene, kazada yakınlarını kaybedenler ve kazada yaralı kurtulan vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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