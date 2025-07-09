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        Tekirdağ'da tarım alanında başlayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısmen askeri alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:09
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        Tekirdağ'da tarım alanında başlayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısmen askeri alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Çıkrıkçı Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım alanlarına yayıldı. Yangın, kısmen 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının bulunduğu askeri alana da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında 70 dekar buğday, 60 dekar ayçiçeği ekili alan ile 700 dekar anız zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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