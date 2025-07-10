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        Tekirdağ'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:12
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        Tekirdağ'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Karadeniz Mahallesi'nde bir apartmanda M.C, M.K. ve Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, tabancayla ateş ederek M.C. ve M.K'yı yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan M.C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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