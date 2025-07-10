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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı komşular arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:12
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı komşular arasındaki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karadeniz Mahallesi'nde bir apartmanda M.C, M.K. ve Ş.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A, tabancayla ateş ederek M.C. ve M.K'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan M.C, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.K'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte Ş.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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