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        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atma imkanı buluyor

        Tekirdağ'da özel çocuklar katıldıkları yüzme kursunda sosyalleşerek, mutluluğa kulaç atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:04
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        Tekirdağ'da özel çocuklar yüzme kursunda mutluluğa kulaç atma imkanı buluyor
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        Tekirdağ'da özel çocuklar katıldıkları yüzme kursunda sosyalleşerek, mutluluğa kulaç atıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaz kurslarına 30 özel çocuk katılıyor.

        Yüzme antrenörleriyle suya girme korkularını yenerek havuzda yüzme öğrenen özel çocuklar, öz güven de kazanıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocuklara çok iyi geldiğini söyledi.

        Özel çocukların yüzmeyle hayatlarını değiştirdiğini ifade eden Bulut, "Her zaman kurslarımız devam ediyor. Tatil olmasından dolayı yaz kurslarına ailelerin ilgisi güzel. Haftanın 5 günü çocuklarımızla çalışıyoruz. İlk geldiğinde konuşmakta güçlük çekenler, havuza girmekten çekinenler yüzmeyi öğrendikten sonra öz güven kazanıyor. Yüzmenin özel çocuklara faydasını her zaman üstüne basa basa anlatıyoruz. Aileler hiç çekinmeden çocuklarını getirip yüzmeyle tanıştırsın." diye konuştu.

        Kursa gelen çocukların zamanla daha sosyal olduklarını aktaran Bulut, yüzmenin engelli çocuklara çok iyi geldiğini vurguladı.

        Sebile Özkaya da oğlunun yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ifade etti.

        Sporun özel çocuklara moral olduğunu dile getiren Özkaya, ailelerin özel çocuklarını sporla tanıştırmasının çok önemli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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