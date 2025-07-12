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        Kırklareli'nde anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:29
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        Kırklareli'nde anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Hamitabat köyünde biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Avrupa Otoyolu kenarında yer alan ağaçlık alana sıçradı. Edirne istikameti kısa süre trafiğe kapatıldı.

        Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da bölgeye giderek çalışmaları takip etti.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu anızda ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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