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        Tekirdağ'da asayiş

        Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:10
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşköy Mahallesi'nde E.T'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde şüphe üzerine E.S'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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