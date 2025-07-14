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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:33
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk mesajında, 15 Temmuz 2016'da, FETÖ'cü vatan hainleri tarafından milletin iradesi hiçe sayılarak demokrasiye, Cumhuriyete, aydınlık geleceğe karşı hain ve kalleş bir darbe girişiminde bulunulduğunu belirtti.

        Dış güçlerin cesaretlendirmeleri ile devlete sızmış hainlerin, sinsice planlarını uygulamaya çalıştığını, milleti esaret altına almaya, devletin ele geçirilmeye çalışıldığını aktaran Soytürk, "Milletimiz, engin irfanıyla darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren tüm gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara sel gibi akmış, istiklal ve istikbaline kast etmek isteyenlere karşı durmuştur. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, geceler boyunca demokrasi nöbeti tutmuş, meydanları boş bırakmamış ve büyük bir demokrasi zaferine imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, yaşananlara dünyanın gıpta ile baktığını, şanlı tarihin sayfalarına bir destan daha eklendiğini aktardı.

        Türk milletinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine, demokrasisine, iradesine ve bağımsızlığına yönelik her türlü hain saldırı karşısında şanlı tarihinden aldığı ilhamla gereken özveriyi, dik duruşu, azim ve kararlılığı göstereceğine inandığını vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

        "Şunu bütün dünya bilmelidir ki 15 Temmuz 2016 gecesini ve o gece vatanımızın bekası için canını feda eden aziz şehitlerimiz ile cesaret timsali kahraman gazilerimizi asla unutmayacak. 15 Temmuz'da yazılan destanı ve bu destanın kahramanlarını nesilden nesle aktaracağız. Bu vesileyle, anayasal düzenimizin korunması, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, geleceğimizin kararmaması için hayatını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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