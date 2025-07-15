Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da jandarmanın denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilogram esrar, 15 kök kenevir, 3 ruhsatsız av tüfeği, 123 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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