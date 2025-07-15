GÜNCELLEME 4 - Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Alevler, Şenköy Mahallesi'nde bazı evlere sıçrarken, bu mahalledeki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerleşim yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bölgeye gelen, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin çalışmaları takip etti.

Yangının sıçradığı Kocaali Mahallesi'nde bir ev ve ahır yandı. Alandaki yerleşim yerleri boşaltıldı.

Kocaali Mahallesi'nde hayvan gübresinin içinde kalan bir inek, zabıta ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Yangına, 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra 30 arazöz, 30 itfaiye aracı, iş makineleri ve çok sayıda jandarma personeliyle müdahale ediliyor. Tekirdağ Valiliği sosyal medya hesabından yangına karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde açıklama yapıldı. Görevlilerin uyarılarının dikkate alınması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava ve kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur." Yangının Kızılcaterzi Mahallesi'ne sıçramasının ardından yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu mahalledeki bir kadın tahliye sırasında kedisini de yanına aldığı görüldü.