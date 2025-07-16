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        Orman Genel Müdürlüğünden Şarköy'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

        Orman Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerleri istikametinde enerjisi ve hızının düştüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:44 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:44
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        Orman Genel Müdürlüğünden Şarköy'deki orman yangınına ilişkin açıklama:
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        Orman Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerleri istikametinde enerjisi ve hızının düştüğünü bildirdi.

        Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı kaydedildi.

        Yangının çıkışından 6 dakika sonra ilk müdahalede bulunulduğu ifade edilen açıklamada, alevlerin, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

        Yangın ihbarının alınmasıyla olay yerine hızla 6 söndürme uçağı, 6 söndürme helikopteri, 60 arasöz ve 350 personel yönlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yangının meydana geldiği an itibarıyla, hava sıcaklığı 32 derece ve saatteki hızı 46 kilometre rüzgar hızı ölçülmüştür. Yangın sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir.

        Yangının başlamasından itibaren AFAD ile can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle ekiplerimiz meskun mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür. Yangının yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülmüştür. Gece boyu sürekli müdahale ve soğutma çalışmaları devam edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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