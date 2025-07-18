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        Tekirdağ'da bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:28 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:28
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        Tekirdağ'da bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
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        Tekirdağ’ınÇerkezköy ilçesinde bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        Çerkezköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bir evde arama gerçekleştirdi.

        Aramalarda, 1 adet hassas terazi, 82 gram skunk ve 3 adet ecza ele geçirildi.

        Konuyla ilgili ikamette bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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