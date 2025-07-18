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        Tekirdağ'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:19
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        Tekirdağ'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Ayaspaşa Mahallesi'nde, S.D. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen kocası Y.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.D. eşini bıçakladı.

        Yaralanan S.D. kaçarak evin yanındaki çay ocağına sığındı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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