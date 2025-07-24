Tekirdağ'da yangınından zarar gören orman sahalarında çalışmalar başladı

Muhtarlar ve köylüler ile sohbet eden Kurt, ormanların yeniden yeşertilmesi için orman idaresi ile vatandaşlarımızın işbirliğinin önemini anlattı.

İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Erdinç Kurt ve beraberindeki komisyon, sahanın içinde bulunan orman köylerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.