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        Tekirdağ'da pikabın kaldırımda yürüyen yayalara çarpması kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pikabın çarptığı 2 yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:25 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:25
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        Tekirdağ'da pikabın kaldırımda yürüyen yayalara çarpması kamerada
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pikabın çarptığı 2 yaya yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi'nde, Ö.K. idaresindeki 59 AKG 088 plakalı pikap, kaldırımda yürüyen D.Y. (19) ve S.Y'ye (20) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

        Öte yandan, kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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