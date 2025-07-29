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        Vali Soytürk yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde 2 hafta önce çıkan orman yangınından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:59
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        Vali Soytürk yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde 2 hafta önce çıkan orman yangınından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

        Kızılcaterzi, Kocaali, Sofu, Şenköy ve Yeniköy mahallelerinin muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı.

        Toplantıda, mahallelerin sorunları, yanan alanlar ile ilgili yapılacak çalışmalar, ormanların tekrar canlandırılması için yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunuldu.

        Toplantıya, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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