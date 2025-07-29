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        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:35
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        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesindeki denetimde bir minibüsü durdurdu.

        Minibüsteki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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