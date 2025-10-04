Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Kırklareli ve Tekirdağ'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi

        Kırklareli ve Tekirdağ'da, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        04.10.2025 - 16:43
        Kırklareli ve Tekirdağ'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli ve Tekirdağ'da, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kırklareli İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin'de İsrail zulmünü anlatan resimler çizdi.

        Çocuklar adına basın açıklamasını okuyan Zeynep Alya, bugün Filistinli çocuklara destek olmak için toplandıklarını söyledi.

        Filistinli çocukların sesi olmak istediklerini ifade eden Alya, Gazzeli çocukların kendileri gibi gülemedikleri ve oynayamadıklarını kaydetti.

        Gazze'deki çocukların 2 yıldır zor günler geçirdiklerini vurgulayan Alya, "Evleri yıkıldı, okulları bombalandı, oyun parkları yok oldu. Onlar artık sadece karanlıkta yaşıyor. Açlar, susuzlar ve çok yalnızlar. Ben sabah uyanınca annem bana kahvaltı hazırlar, sıcak bir yatağım, çantam, okulum, arkadaşlarım var. Ama Gazze'deki çocukların ne okulu kaldı ne de evi. Birçoğu artık annesiz, babasız. Onların en büyük hayali yemek yiyebilmek, su içebilmek ya da bir kere bile olsa korkmadan uyuyabilmek." diye konuştu.

        Çocuklardan Eslem Karahalilöz de artık zulmün son bulmasını istediklerini belirtti.

        İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan da, Sumud Filosu'nu desteklediklerini, kutlu sefere katılanların yanlarında olduklarını aktardı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'e destek sloganları attı.

        Aileleriyle birlikte meydana gelen çocuklar, İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfınca kurulan stantlarda Gazze'de yaşayan çocuklar için resimler çizdi.

        İHH Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zulme karşı direnen, Gazze'deki çocuklara sağlıklı gıda götüren tüm direnişçilerin yanında olduklarını söyledi.

        Gazze'de insanların ve çocukların acılarını derinden hissettiklerini aktaran Çalışkan, "Tekirdağ'ın çocukları Gazzeli kardeşlerine karşı duygularını beyaz sayfalara resmederek, resimler çiziyorlar." dedi.

        Çalışkan, Filistin davasının basit bir toprak veya siyasi anlaşmazlık olmadığını, Filistin'de yaşayanların yalnız olmadıklarını dile getirdi.

        Meydanlarda onurlu bir direnişe desteği hep birlikte haykırmaya devam edeceklerini anlatan Çalışkan, "Tekirdağ'ın hanımları vicdanlarının sesini yükselterek, meydanda siyonizme karşı seslerini yükseltiyorlar. Filistinli kardeşlerinin yanında oluyorlar. Gazzeli annelerin çektiklerini derinden hissediyoruz. Bu meydandan tüm dünyaya, 'Nehirden denize özgür Filistin' demek için buradayız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından etkinlikte dualar edildi.

        Çorlu ilçesinde de vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'e destek için toplandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

        Ayrıca meydanda, Gazze’de 6 yaşındaki Hind Receb’in 5 akrabasıyla birlikte İsrail güçlerince öldürüldüğü, çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilin temsili modeli sergilendi.

