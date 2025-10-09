Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da lüfer ağlara takılmaya başladı

        Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan lüfer, tezgahları süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:29
        Tekirdağ'da lüfer ağlara takılmaya başladı
        Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan lüfer, tezgahları süslüyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, istavritten sonra lüferin de kendini göstermeye başladığını söyledi.

        Pehlivanoğlu, balıkçıların avlanmayı sürdürdüğünü aktararak, "Balıkçılar ekmek mücadelesini sürdürüyor. Bu aralar lüfer kendini göstermeye başladı. Balıkçılar limana lüferle dönüyor. Lüfer bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. İnşallah sezon bereketli olmaya devam ederse balıkçıların yüzü güler. Balığın olması hem emekçi balıkçıları hem de vatandaşları sevindiriyor." dedi.

        Balıkçıların limana boş dönmediğini ifade eden Pehlivanoğlu, istavrit, sardalya ve hamsinin de ağlara takılmaya devam ettiğini dile getirdi.

        Balıkçı Hasan Erol, lezzetinden dolayı lüferin her zaman tercih edildiğini aktardı.

        Lüferin tezgahları süslemeye başladığını belirten Erol "Lüfer görülmeye başladı. Lüfer her zaman vatandaşların talep gösterdiği bir balık. İlerleyen günlerde lüfer artabilir. " diye konuştu.

