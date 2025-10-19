Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:15 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:15
        Tekirdağ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

