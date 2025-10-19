Tekirdağ'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması bulunan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.