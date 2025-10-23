Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

        A.E. (19) idaresindeki 34 LTA 83 plakalı kamyonet İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı koptu, sürücü ise ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
        Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu; o anlar kamerada
        Tekirdağ'da "makas atarak" trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası k...
        Tekirdağ'da "makas atarak" trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası k...
        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 21 papağan ele geçirildi
        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda sokulan 21 papağan ele geçirildi
        Tekirdağ'da "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi
        Tekirdağ'da "5. Acil Günleri Sempozyumu" sona erdi
        Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleri arasında doğa tutkunlarını a...
        Tekirdağ'daki Kanara Kanyonu sonbahar renkleri arasında doğa tutkunlarını a...
        Tekirdağ Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
        Tekirdağ Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı