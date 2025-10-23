Tekirdağ'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
A.E. (19) idaresindeki 34 LTA 83 plakalı kamyonet İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın kapısı koptu, sürücü ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
