Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorlu ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü ilçede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

        Saygı ve Aksoy bir süre görüştü.

        Aksoy, ziyaret için Saygı'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında komandoların silah sergisine yoğu...
        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında komandoların silah sergisine yoğu...
        Tekirdağ'da çiftçilere "organik ilaç" kullanılması tavsiyesi
        Tekirdağ'da çiftçilere "organik ilaç" kullanılması tavsiyesi
        Macarlar Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ni gezdi
        Macarlar Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ni gezdi
        Trakya'da barajlar kuruyor, belediyeler su kuyuları açıyor
        Trakya'da barajlar kuruyor, belediyeler su kuyuları açıyor
        Tekirdağ NKÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tekirdağ NKÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı