Tekirdağ'dan kısa kısa
Çorlu ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü ilçede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
- Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreteri Gökhan Saygı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.
Saygı ve Aksoy bir süre görüştü.
Aksoy, ziyaret için Saygı'ya teşekkür etti.
