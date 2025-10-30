Habertürk
Habertürk
        Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü

        Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü

        MESUT KARADUMAN - Türkiye şampiyonalarında 3 birinciliği bulunan 18 yaşındaki milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için yoğun şekilde çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:22
        Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü
        Beyzanur, 6 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda kendini geliştirdi. Tekirdağ’da düzenlenen şampiyonalarda mücadele etmeye başlayan milli sporcu, farklı yıllarda katıldığı Türkiye şampiyonalarında 3 kez birincilik elde etti.

        Geçen ay Antalya'da yapılan milli takım seçmelerinde başarı gösteren Beyzanur, aralık ayında Kosova'da düzenlenecek Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

        Haftada 6 gün antrenman yapan milli sporcu, Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkmak için çalışıyor.

        - "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

        Beyzanur Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kürsüde yer almak için en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi.

        Sporun hayatının bir parçası olduğunu belirten milli sporcu, "Başladığım günden beri tekvandoyu hiç bırakmadım. 2021 yılında ilk kez milli takımda yer alarak Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Dünya Şampiyonası'na da gittim. 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Uluslararası turnuvalarda da çeşitli madalyalar kazandım." dedi.

        Beyzanur, bu yıl dünya şampiyonası seçmelerine katıldığını ancak seçme öncesi geçirdiği ameliyat nedeniyle istediği sonucu alamadığını dile getirdi.

        Ameliyat sonrası kısa sürede toparlandığını ve Avrupa Şampiyonası seçmeleri için yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:

        "Dünya şampiyonasına gidemedim ama Avrupa Şampiyonası seçmelerini kazanmam gerekiyordu. Hocam beni iyi şekilde hazırladı. Seçmelerde 3 maçımı da üstünlükle kazanarak birinci oldum ve Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandım. Orada da madalya almak için elimden geleni yapacağım. Avrupa Şampiyonası'ndan inşallah en iyi şekilde döneceğim. Antrenörlerim beni çok iyi çalıştırıyor, hepimiz bu başarı için elimizden geleni yapıyoruz."

        - "Çok hırslı ve mücadeleyi seviyor"

        Beyzanur Pehlivan'ın antrenörü Oğuzhan Tokgöz de sporcusunun hırslı yapısı ve mücadele azmiyle öne çıktığını söyledi.

        Milli takıma başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Tokgöz, "Beyza daha önce bizi hem Avrupa hem de dünya şampiyonasında temsil etti. Bu yıl ameliyat nedeniyle dünya şampiyonası seçmelerini az farkla kaçırdı. Avrupa seçmeleri için hem sağlığı hem performansı üzerinde titizlikle çalıştık. İstediğimiz sonucu aldık. En büyük amacımız Beyza'nın Avrupa'da kürsüye çıkması. Daha önce birçok sporcumuz Avrupa'da madalya kazandı, inşallah sıradaki isim Beyza olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

