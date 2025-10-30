Milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan'ın hedefi Avrupa kürsüsü

MESUT KARADUMAN - Türkiye şampiyonalarında 3 birinciliği bulunan 18 yaşındaki milli tekvandocu Beyzanur Pehlivan, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Beyzanur, 6 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda kendini geliştirdi. Tekirdağ’da düzenlenen şampiyonalarda mücadele etmeye başlayan milli sporcu, farklı yıllarda katıldığı Türkiye şampiyonalarında 3 kez birincilik elde etti.

Geçen ay Antalya'da yapılan milli takım seçmelerinde başarı gösteren Beyzanur, aralık ayında Kosova'da düzenlenecek Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Haftada 6 gün antrenman yapan milli sporcu, Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkmak için çalışıyor.

- "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Beyzanur Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kürsüde yer almak için en iyi şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Sporun hayatının bir parçası olduğunu belirten milli sporcu, "Başladığım günden beri tekvandoyu hiç bırakmadım. 2021 yılında ilk kez milli takımda yer alarak Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Dünya Şampiyonası'na da gittim. 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Uluslararası turnuvalarda da çeşitli madalyalar kazandım." dedi.