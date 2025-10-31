Habertürk
        Karadeniz hamsisi Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini aldı

        Karadeniz hamsisi Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini aldı

        Karadeniz hamsisi, Tekirdağ'da balık tezgahlarındaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 12:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 12:24
        Karadeniz hamsisi Tekirdağ'da tezgahlardaki yerini aldı
        Karadeniz hamsisi, Tekirdağ'da balık tezgahlarındaki yerini aldı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lezzetiyle öne çıkan Karadeniz hamsisinin balıkçı tezgahlarını süslemeye başladığını söyledi.

        İstavrit avının bu sezon balıkçıların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene en çok istavrit çıktı. Avcılığı hala devam ediyor. Bunun yanında hamsi, sardalya ve barbun gibi türlerde de artış var. Balık çeşitliliği arttıkça hem vatandaş hem de balıkçı seviniyor." dedi.

        Balıkçı Hasan Erol da Karadeniz'de hamsinin bol çıkmasının fiyatlara olumlu yansıdığını belirterek, "Hamsinin kilogramı 350 liradan satılıyor. Vatandaş hamsiyi severek tüketiyor. Tezgahlarda taze balık her zaman bulunuyor. Hamsi bollaştıkça fiyatlar biraz daha düşer, talep de artar." diye konuştu.

