        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da cuma hutbesi işaret diliyle aktarılmaya başlandı

        Tekirdağ'da işitme engellilerin cuma hutbelerini işaret diliyle anlayabilmesi için yeni uygulama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:39 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:39
        Tekirdağ'da cuma hutbesi işaret diliyle aktarılmaya başlandı
        Tekirdağ'da işitme engellilerin cuma hutbelerini işaret diliyle anlayabilmesi için yeni uygulama başlatıldı.

        Tekirdağ Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle, Rüstempaşa ve Çorlu Süleymaniye camilerinde hutbeler işaret diliyle tercüme ediliyor.

        Rüstempaşa Camisi'nde işaret dili eğitmeni Tuna Akgün, din görevlisinin okuduğu hutbeyi minberin yanında işaret diliyle anlatarak cemaate eşlik etti.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bu projenin toplumsal eşitlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Akgün de uygulamayla işitme engelli vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken toplumla daha güçlü bağ kurabildiklerini söyledi.

