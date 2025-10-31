Tekirdağ'da cuma hutbesi işaret diliyle aktarılmaya başlandı

Tekirdağ'da işitme engellilerin cuma hutbelerini işaret diliyle anlayabilmesi için yeni uygulama başlatıldı.

Tekirdağ Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle, Rüstempaşa ve Çorlu Süleymaniye camilerinde hutbeler işaret diliyle tercüme ediliyor.

Rüstempaşa Camisi'nde işaret dili eğitmeni Tuna Akgün, din görevlisinin okuduğu hutbeyi minberin yanında işaret diliyle anlatarak cemaate eşlik etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bu projenin toplumsal eşitlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Akgün de uygulamayla işitme engelli vatandaşların dini vecibelerini yerine getirirken toplumla daha güçlü bağ kurabildiklerini söyledi.