        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 08:51 Güncelleme: 05.11.2025 - 08:51
        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

