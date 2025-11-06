Tekirdağ'da Organ Bağışı Haftası Farkındalık Programı düzenlendi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası Farkındalık Programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, organ bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Organ Bağışı Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin organ bağışı konusunda farkındalığın artmasına katkı sunacağını belirten Onar, "Organ bağışının önemi gittikçe artıyor. Bağışlarımızın bir çoğunu canlıdan alıyoruz. Organ bağışının artması organ bağışı bekleyenler için önem taşıyor." dedi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da insanın en güzel şekilde yaratıldığını dile getirdi.

Daha çok organ bağışına ihtiyaç olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Bende yıllar önce organ bağışı yapmıştım." diye konuştu.

Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörü Ali Arda ise kendisinin de böbrek nakli olduğunu belirterek, organ bağışının önemine dikkat çekti.