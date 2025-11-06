Tekirdağ'da safran hasadı yapıldı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir süre önce ekimi yapılan safranın hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Göçerler Mahallesi'nde üretim yapan safran üreticisini ziyaret etti.

Aksoy, 20 dekar alanda ekim yapan üreticiden bilgi alarak hasat yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, ekimi yapılan safrandan ortalama 4 kilogram ürün elde edildiğini söyledi.

Aksoy, safranın karasal ve ılıman iklimde yetişen soğanlı bir kültür bitkisi olduğunu belirterek, "Gıda, tekstil, kozmetik ve ilaç sanayinde yoğun olarak kullanılmakta olan safranın kalitesi, yetiştirildiği bölgeye ve iklime göre farklılaşmaktadır. Safranın iklim isteği asmaya benzerlik gösterir ve rüzgara karşı korunmuş güney yamaçlarda iyi yetişir. İlimizde de üreticiler yeni yeni ekim yapmaya başladı." dedi.