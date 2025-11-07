Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yapılacak kuzu ve oğlak yem desteği başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteğini sürdürüyor.

Proje çerçevesinde Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol ile birlik üyesi yetiştiricilere yem desteği sağlanacak.

-Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük'e ziyaret

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'ü ziyaret etti.

Günay ve Karaküçük makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette, kentin kültür ve turizmin gelişimine yönelik yapılabilecek ortak proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Karaküçük, ziyaret için Günay'a teşekkür etti.

-Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret