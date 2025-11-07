Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kiracısını darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kiracısını darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 20:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 20:07
        
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kiracısını darbettiği öne sürülen iş yeri sahibi ve 3 arkadaşı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde büfe işleten B.U.G. ile iş yeri sahibi C.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A'nın arkadaşları D.K. M.K ve M.A. da olaya dahil oldu.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan B.U.G, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

