Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor

Tekirdağ'da içme amaçlı ve tarımsal sulamada kullanılan Naip ve Yazır barajlarındaki çekilme sürüyor.

Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve artan tüketim nedeniyle barajlardaki su miktarı azaldı.

Çekilmenin sürdüğü Naip Barajı'ndaki su hacmi 750 bin metreküpe geriledi, Yazır Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 2'nin altına düştü.

- "Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları, ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iki barajda da inceleme yaparak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerinden bilgi aldı.

Yüceer, yaptığı açıklamada, bölgenin son yılların en düşük yağış oranlarını aldığını söyledi.

Barajlardaki su seviyelerinin kritik noktalara geldiğine işaret eden Yüceer, "Barajlarımızda su seviyesi neredeyse tükenmiş durumda. Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları, ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak. Belediye olarak su kaynaklarımızı korumak, tasarrufu teşvik etmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.