        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor

        Tekirdağ'da içme amaçlı ve tarımsal sulamada kullanılan Naip ve Yazır barajlarındaki çekilme sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:53
        Yaz mevsiminin kurak geçmesi ve artan tüketim nedeniyle barajlardaki su miktarı azaldı.

        Çekilmenin sürdüğü Naip Barajı'ndaki su hacmi 750 bin metreküpe geriledi, Yazır Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 2'nin altına düştü.

        - "Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları, ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak"

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iki barajda da inceleme yaparak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerinden bilgi aldı.

        Yüceer, yaptığı açıklamada, bölgenin son yılların en düşük yağış oranlarını aldığını söyledi.

        Barajlardaki su seviyelerinin kritik noktalara geldiğine işaret eden Yüceer, "Barajlarımızda su seviyesi neredeyse tükenmiş durumda. Önümüzdeki dönemde yeterli yağış alınmazsa kentimizin su kaynakları, ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak. Belediye olarak su kaynaklarımızı korumak, tasarrufu teşvik etmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Yüceer, su konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

        Su tasarrufunun çok önemli olduğunu belirten Yüceer, "Geleceğimizi korumak için her damlanın kıymetini bilelim. Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım. Araç yıkamalarımızı azaltalım. Damlayan muslukları onaralım. Geleceğimizi korumak için her damlanın kıymetini bilelim, su tasarrufunu yaşam biçimi haline getirelim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

