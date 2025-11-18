Tekirdağ'da Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidan dikildi

Tekirdağ'da "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

Önder İmam Hatipliler Derneği Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidanların dikileceğini belirten Kuzu, yapılan dikimlerle yeşil vatanın güçleneceğini ifade etti.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı da yaz aylarında yaşanan yangınlarda ormanların zarar gördüğünü, dikilen fidanlar yeni yeşil alanlara dönüşeceği için etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.