        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidan dikildi

        Tekirdağ'da "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:09
        Önder İmam Hatipliler Derneği Tekirdağ Şubesi, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

        Öğrenciler, etkinlik kapsamında Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiğini söyledi.

        Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidanların dikileceğini belirten Kuzu, yapılan dikimlerle yeşil vatanın güçleneceğini ifade etti.

        Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı da yaz aylarında yaşanan yangınlarda ormanların zarar gördüğünü, dikilen fidanlar yeni yeşil alanlara dönüşeceği için etkinliğin anlamlı olduğunu belirtti.

        Önder İmam Hatipliler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Enes Altınyüzük ise dikilen fidanların Türkiye'nin geleceğine nefes, Gazze'ye ise umut olacağını aktardı.

        "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesiyle fidanların sadece toprağa değil, gönüllere de umut ektiğini dile getiren Altınyüzük, "Fidanlar büyüdükçe kardeşliğimiz, dayanışmamız ve ümmet bilincimiz de güçlenecek. Rabb'im dikilen her fidanı bereketli kılsın inşallah." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar ve öğrenciler, Türkiye ve Gazze'deki şehitler adına fidanları dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

