Tekirdağ'da down sendromlu fotoğrafçının "Masumiyetin Kırmızısı" sergisi açıldı

Tekirdağ'da 20 yaşındaki down sendromlu fotoğrafçı Volkan Niyazi Madaslı'nın "Masumiyetin Kırmızısı" adlı beşinci sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Madaslı'nın çocukların masumiyetine dikkati çekmek için çektiği 20 fotoğraftan oluşan sergi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Salonu'nda açıldı.

Down sendromlu fotoğrafçı Madaslı, AA muhabirine, beşinci sergisini açmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Madaslı'nın annesi ve Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de oğlunun açtığı sergilerle toplumsal farkındalık oluşturmaya çalıştığını anlattı.

Fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay ise Madaslı ile 7 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Madaslı'nın çok özel birisi olduğunu ifade eden Delibay, "Volkan artık kendi konusunu belirleyip fotoğraflarını çekebiliyor. Volkan, karşıma çıkan en değerli fotoğrafçı. Kırmızı rengi kullanarak fotoğraflarını dikkat çekici kılması önemli. Çektiği kareler çok güzel. Volkan, fotoğrafçılık hayatımda beni en çok mutlu eden kişidir." dedi.