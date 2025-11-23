Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da motosikletin panelvana çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletin panelvana çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.11.2025 - 14:49
        Tekirdağ'da motosikletin panelvana çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletin panelvana çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        S.U. idaresindeki 59 ADS 643 plakalı motosiklet, Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AGY 464 plakalı panelvana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

