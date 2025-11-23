Habertürk
        Tekirdağ'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü

        Tekirdağ'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:47
        Tekirdağ'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü
        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

        Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bir inşaatın iskelesinde çalışan R.M, dengesini kaybederek 3'üncü kattan zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İnşaat sahibi B.G. ve yüklenici E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

