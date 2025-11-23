Tekirdağ'da inşaatın iskelesinden düşen işçi öldü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bir inşaatın iskelesinde çalışan R.M, dengesini kaybederek 3'üncü kattan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde R.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İnşaat sahibi B.G. ve yüklenici E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
