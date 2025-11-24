Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi T.A. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.Ç. gözaltına alındı.
- Valizinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
Malkara ilçesinde valizinde uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.O'yu durdurdu.
Yapılan aramada R.O'nun valizinde 7 bin 546 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
