        Tekirdağ'da Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi

        Tekirdağ'da Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:46
        Tekirdağ'da Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirildi
        Tekirdağ Barosunca Çocuk Hakları Çalıştayı düzenlendi.

        Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, çocuk haklarının Türkiye'nin en temel gündemlerinden biri olduğunu söyledi.

        Çocuğun üstün yararı ilkesinin tüm hukuk süreçlerinin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan Gürcün, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesi, koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi ile kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

        Çalıştayda, çocuk haklarının güçlendirilmesi, uygulamadaki sorunların tespiti ve çözüm önerileri ele alındı.

        Program kapsamında çocuk hakları ihlalleri, çocuk adalet sistemi, çocuk istismarıyla mücadele ve özel gereksinimli çocukların desteklenmesi gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

