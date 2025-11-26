Tekirdağ'da 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Aydoğdu Mahallesi'nde yaptığı dron destekli uygulamaya 700 personel katıldı.
Ekipler uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, metruk binaları kontrol etti.
Trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen araçlara idari para cezası kesildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da mahalleye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.
Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.
