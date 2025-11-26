Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

        Tekirdağ'da 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        26.11.2025 - 11:14
        Tekirdağ'da 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Tekirdağ'da 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Aydoğdu Mahallesi'nde yaptığı dron destekli uygulamaya 700 personel katıldı.

        Ekipler uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, metruk binaları kontrol etti.

        Trafik yönünden kusurlu olduğu belirlenen araçlara idari para cezası kesildi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da mahalleye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

        Asayiş uygulamalarının düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

