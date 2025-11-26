Tekirdağ'da 700 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da mahalleye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ekipler uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, metruk binaları kontrol etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla Aydoğdu Mahallesi'nde yaptığı dron destekli uygulamaya 700 personel katıldı.

