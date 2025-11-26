Tekirdağlı öğrenciler İstanbul'un tarihi cami ve çarşılarını gezdi
Tekirdağ Müftülüğünce düzenlenen program kapsamında öğrenciler İstanbul'un tarihi cami ve çarşılarını gezdi.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce öğrencilere yönelik kültürel ve manevi içerikli gezi düzenlendi.
Gezi kapsamında öğrenciler, İstanbul'da Süleymaniye Camisi, Çamlıca Camisi, Eminönü Yeni Cami, Mısır Çarşısı ve Fatih Hürrem Çavuş Camisi'ni ziyaret etti.
Geziye katılan gençler, bu tür programların kendileri için verimli olduğunu belirtti.
