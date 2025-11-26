Tekirdağ'da kaçak avlanan 4 kişiye 56 bin 794 lira ceza verildi
Tekirdağ'da kaçak avlanan 4 kişiye toplam 56 bin 794 lira ceza verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürüyor.
Ekipler, Hayrabolu ilçesinde gece kaçak avcılık yapan 4 kişiyi tespit etti.
Kaçak avlanan 4 kişiye toplam 56 bin 794 lira ceza uygulandı. Avda kullanılan malzemelere el konuldu.
