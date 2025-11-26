Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

        Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:24
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini belirtti.

        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

