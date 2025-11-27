Tekirdağ Valisi Soytürk ilaç firmasını ziyaret etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ilaç firmasını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Biem İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Levent Canyurt'tan fabrika hakkında brifing aldı.
Ardından fabrikayı gezen Soytürk'e üretim süreci hakkında bilgi verildi.
Vali Soytürk'e ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü eşlik etti.
