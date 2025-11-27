Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde başladı.

        27.11.2025 - 09:30
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ev sahipliğinde başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda NKÜ, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kadın ve erkek kategorilerinden sporcular mücadele ediyor.

        Grup birinciliği müsabakaları boyunca takımlar, üniversiteler arası lig maratonunda üst turlara yükselmek için sahaya çıkacak.

        Beş gün sürecek organizasyonda üniversiteli sporcular hem rekabet edecek hem de spor kültürünü paylaşma imkanı bulacak.

        -Süleymanpaşa Müftüsü Türedioğlu'ndan Dekan Keskin'e ziyaret

        Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin'i ziyaret etti.

        Türedioğlu ve Keskin bir süre sohbet etti.

        Görüşmede, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlere yönelik ortak çalışmalar ve din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi konuları ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

