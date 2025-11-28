Tekirdağ'da zorunlu paydos sonrası denize açılan balıkçılar 600 kasa istavritle limana döndü

Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodosun dinmesiyle yeniden denize açılan balıkçılar, 600 kasa istavritle limana döndü.

Kentte hava koşulları nedeniyle barınakta zorunlu bekleyen balıkçılar, lodosun dinmesiyle sabah saatlerinde Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçılar, ağlarını dolu çekmenin mutluluğunu yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, istavrit bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Balıkçıların limana bereketli bir avla döndüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Lodosun ardından umutla denize açılan balıkçılar, istavrit, sardalya ve kolyoz avladı. En çok istavrit yakalandı. Balıkçılar 600 kasa istavritle limana döndü. İnşallah balık bolluğu devam eder de hem balıkçılar hem de vatandaşlar sevinir." diye konuştu.

Balıkçı Okan Yılmaz da bereketli bir avcılık yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Denizde ekmek mücadelelerini sürdürdüklerini dile getiren Yılmaz, balık bolluğunun devam etmesini ümit ettiklerini kaydetti.