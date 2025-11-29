Habertürk
        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

        Giriş: 29.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:14
        Çorlu ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

        Havuzlar Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

